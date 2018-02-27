Сотрудники МЧС помогли семье из Германии, у которой на дороге замерзло топливо в автомобиле

У семьи из Германии в Глубокском районе замерзло дизельное топливо на дороге. Из-за этого им потребовалась помощь спасателей, сообщает Витебское областное УМЧС.

Данный инцидент произошел около полуночи двадцать шестого февраля неподалеку от деревни Прозороки Глубокского района. На улице было двадцать три градуса мороза, из-за чего дизельное топливо в автомобиле замерзло, и машина не смогла продолжить движение. А в транспортном средстве находилась немецкая семья из трех человек, среди которых был маленький ребенок в возрасте трех лет. Глава семьи обратился за помощью к сотрудникм спасательной службы.

По прибытии на место происшествия, сотрудники МЧС произвели буксировку автомобиля в подразделение МЧС, там помогли отремонтировать авто, а также разместили у себя семью. Известно, что граждане Германии приехали в Беларусь к друзьям.