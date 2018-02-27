Сотрудники МЧС помогли семье из Германии, замерзавшей на трассе

Сотрудники МЧС помогли семье из Германии, замерзавшей в Глубокском районе, сообщает Витебское областное управление МЧС. На трассе неподалеку от деревни Прозороки у автомобиля марки Peugeot замерзло дизельное топливо.
Семья из трех человек двигалась на своем автомобиле неподалеку от д. Прозороки, когда автомобиль остановился. Они являются гражданами Германии и приехали в Беларусь в гости к друзьям. Из-за сильных морозов, в тот день температура воздуха опускалась до -23 С°, у автомобиля замерзло дизельное топливо. В машине находился маленький ребенок, поэтому глава семьи связался со спасательной службой.
Сотрудники МЧС отбуксировали иномарку в подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям, где произвели ремонт авто. Семью разместили и предоставили иностранцам всю необходимую помощь.
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