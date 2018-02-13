Сроки строительства "Газпром центра" продлили до 2020 года

Стало известно, что сроки строительства "Газпром центра" в Минске и необходимой для его функционирования инфраструктуры продлены до 2020 года. Это закреплено в указе под номером 62, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. Сообщается, что данный документ вносит изменения в указ от 04.04.2013 г. под номером 153 "О вопросах строительства многофункционального комплекса в г. Минске".

Согласно внесенным изменениям, возведение и проектирование объекта теперь будет осуществляться не только за средства собственных и (или) привлеченных средств инвестора - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", а также и (или) за счет средств организации, реализующей инвестиционный проект.

Также нормы указа от 04.04.2013 г. приведены в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, что в марте прошлого года строительство "Газпром центра" на месте автовокзала "Московский" в столице было законсервировано. Сообщалось, что это произошло из-за взаимоотношений застройщика с подрядчиками. Седьмого февраля текущего года стало известно, что строительство будет возобновлено, а генеральным подрядчиком станет итальянская компания Codest. Когда работа на стройплощадке будет возобновлена, пока не сообщается.