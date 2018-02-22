Стало известно, кто представит Беларусь в женской биатлонной эстафете на Олимпиаде

Стали известны имена биатлонисток, которые представят Беларусь на эстафете в Пхенчхане. Информацию об этом предоставили в НОК Беларуси.
На первый этап поставили Надежду Скардино, после нее эстафету примет Ирина Кривко. Третьей участницей будет Динара Алимбекова, а на финишном этапе выступит Дарья Домрачева. Белорусские биатлонистки получили десятый стартовый номер. Сообщается, что всего в соревновании примут участие 18 команд. Гонка начнется в 14.15 по белорусскому времени.-0-
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