Стало известно, в каких странах предпочитали отдыхать белорусы в 2017 году

В 2017 году граждане Беларуси чаще всего отдыхали в Турции, Египте, Украине и Болгарии. Информацию об этом предоставили в Национальном статистическом комитете.

Всего за прошедший год за рубеж выехало 727,5 тыс. организованных туристов и экскурсантов. Страны СНГ посетили 19% от этого числа, страны Европейского союза - 35,5%, а оставшиеся 45,5% пришлись на иные страны. Большей популярностью у наших граждан пользуются следующие страны: Турция, Египет, Украина, Болгария, Россия, Польша, Испания, Греция, Черногория, Чехия, Литва и Италия. На долю этих стран приходилось 85,6% от общего числа.

Беларусь за прошлый год посетило 282,7 тыс. туристов. Большую часть составили граждане РФ (67,7%).-0-