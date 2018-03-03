Станция метро "Немига" закрывалась сегодня на некоторое время

Сегодня, третьего марта, примерно на час закрывалась станция метро "Немига" из-за обнаруженного на платформе бесхозного предмета.

Около двух часов дня была закрыта станция Минского метрополитена "Немига". Поезда следовали без остановки на ней, входы и выходы были закрыты. На место вызвали саперно-пиротехническую группу внутренних войск МВД, но в итоге их помощь не потребовалось.

Вскоре станцию открыли для пассажиров.