Тренерский штаб определил четырех спортсменов, которые выступят в смешанной биатлонной эстафете на ОИ

Во вторник двадцатого февраля в Пхенчхане пройдет смешанная эстафета. Сегодня тренерский штаб огласил имена биатлонистов, которые представят нашу страну в данном виде олимпийской программы.

Забойщицей уже привычно выступит Надежда Скардино. На втором этапе побежит лидер сборной Дарья Домрачева, которая в субботу 17 февраля завоевала серебро Олимпиады в гонке с массовым стартом. На третьем этапе выступит Сергей Бочарников, а завершать гонку предоставили Владимиру Чепелину.

Сегодня спортсмены проведут последнюю тренировку перед гонкой, старт которой будет дан двадцатого февраля в 14:15 по минскому времени. Трансляцию соревнований покажет телеканал "Беларусь 5".