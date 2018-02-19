У фигуристки во время выступления на Олимпиаде расстегнулось платье

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У французской фигуристки Габриэллы Пападакис, которая выступала в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном, во время короткого танца на Олимпийских играх в Пхенчхане расстегнулась застежка на платье. Об этом пишет The Canadian Press.

Инцидент не помешал паре занять второе место после короткой программы в танцах на льду (оценка 81,93).

Габриэлла Пападакис после выступления заявила, что проблема с расстегнувшимся платьем на таких соревнованиях - это кошмар, и ей оставалось только молиться, чтобы наряд с нее не спал.

"Это меня отвлекло, чтобы такое случилось на Олимпиаде - это кошмар. Это произошло в несколько первых секунд, но мы собрались и продолжили прокат, не было другого выбора. Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, ничего другого мне не оставалось", - заявила 22-летняя фигуристка на пресс-конференции после выступления.

Выиграли короткий танец двукратные олимпийские чемпионы из Канады Тесса Вирту и Скотт Мойр (оценка 83,67), им удалось обновить свой же мировой рекорд. Медали в танцах на льду на Олимпиаде в Пхенчхане будут разыграны 20 февраля по итогам произвольной программы.-0-