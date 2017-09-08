Умер сооснователь Yves Saint Laurent Пьер Берже

В Париже на 87-м году жизни скончался сооснователь дома моды Yves Saint Laurent и спутник жизни известного кутюрье Пьер Берже. Сообщается, что Берже долго болел. Он был бизнесменом, а также меценатом. В 1961 году совместно с Ив Сен Лораном он создал популярный и до наших дней модный дом.

Родился Берже в 1930 году во Франции. С раннего детства он очень интересовался литературой и мечтал стать журналистом. С Ив Сен Лораном Пьер познакомился, когда тот создавал одежду для Dior.

Именно Берже занимался практически всеми делами в модном доме, тогда как его партнер создавал одежду. Вплоть до 2002 года Пьер занимал пост генерального директора модного дома.

Берже был большим поклонником искусства, поэтому вкладывал в эту сферу много денег.