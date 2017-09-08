Умер сооснователь Yves Saint Laurent Пьер Берже

В Париже на 87-м году жизни скончался сооснователь дома моды Yves Saint Laurent и спутник жизни известного кутюрье Пьер Берже. Сообщается, что Берже долго болел. Он был бизнесменом, а также меценатом. В 1961 году совместно с Ив Сен Лораном он создал популярный и до наших дней модный дом.
Родился Берже в 1930 году во Франции. С раннего детства он очень интересовался литературой и мечтал стать журналистом. С Ив Сен Лораном Пьер познакомился, когда тот создавал одежду для Dior.
Именно Берже занимался практически всеми делами в модном доме, тогда как его партнер создавал одежду. Вплоть до 2002 года Пьер занимал пост генерального директора модного дома.
Берже был большим поклонником искусства, поэтому вкладывал в эту сферу много денег.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN