В Беларуси на 1 марта объявлен оранжевый уровень опасности из-за метелей

В Беларуси в первый день весны ожидаются метель и порывистый ветер. Информацию об этом предоставили в Гидрометцентре.
Будет преобладать облачная погода. В большинстве районов республики ожидаются снег и метели. Утром и днем 1 марта по юго-востоку страны - сильный снег, на дорогах возможны снежные заносы. В связи с неблагоприятными погодными условиями синоптики объявляют оранжевый уровень опасности.
На некоторых участках дороги сохранится гололедица, водителей просят быть осторожными во время движения. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 14 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до 13-18 градусов ниже нуля, по северу при прояснениях - минус 19-21. Днем будет 8-14 градусов ниже нуля.-0-
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