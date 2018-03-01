В Беларуси сильные метели: на 1 марта объявили оранжевый уровень опасности

Метель, порывистый ветер и гололедица придут в Беларусь 1 марта, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Весь день в республике будет облачно, без прояснений. На большей части страны прогнозируется метель, а на юго-востоке в дневное время ожидается сильный снег и мороз. Из-за трудных погодных условий синоптики объявляют оранжевый уровень опасности. ГАИ просит водителей быть аккуратными на дорогах: могут возникнуть трудности из-за гололедицы.

Ночью температура воздуха может опуститься до минус 18 градусов, по северу при прояснениях будет 19-21 градус мороза. Днем термометр покажет около 8-14 градусов ниже нуля. Ветер обещают северо-восточный, восточный со скоростью 7-12 м/с, порывы достигнут 14 м/с.

2 марта мороз немного спадет: ночная температура воздуха составит минус 8-15, днем прогнозируют до минус 9. Также ожидаются снег и гололедица.

3 марта минимальная температура ночью будет достигать минус 8-14, а днем – минус 3-8. Юго-восток порадует минимальная температура по Беларуси – от 0 до минус 2. В Гомельской области снег будет идти дольше, чем в других регионах.