В Беларуси упростили требования к сдаче в аренду жилых помещений для физлиц

Президент Республики Беларусь сегодня, во вторник пятого марта, подписал указ под номером 103, который предусматривает упрощение требований к сдаче в аренду жилых помещений физлилицам, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, данный документ упростит ряд требований, установленных жилищным законодательством, среди которых требования к форме договоров о предоставлении принадлежащих физическим лицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физлицам. Согласно подписанному указу, они могут заключаться теперь и в письменной, и в устной форме. Также теперь необязательно регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах.