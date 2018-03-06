В Беларуси упростили требования к сдаче жилья в аренду для физлиц

В Беларуси упрощены требования к сдаче в аренду жилых помещений физлицами. Соответствующий указ №103 в понедельник, 5 марта, подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Информацию об этом предоставили в пресс-службе главы государства.

В подписанном указе говорится об упрощении требований к форме договоров о предоставлении принадлежащих физлицам различных жилых помещений для краткосрочного проживания иным физлицам. Сообщается, что теперь договоры могут заключаться не только в письменной, но и в устной форме. К тому же, регистрировать подобные сделки в соответствующих органах, как это было раньше, не требуется.-0-