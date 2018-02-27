В Глубокском районе спасена замерзающая в автомобиле семья из Германии

В Глубокском районе сотрудники МЧС помогли замерзающей в автомобиле на трассе семье из Германии. Информацию об этом предоставили в Витебском ОУМЧС.
Инцидент произошел около полуночи 26 февраля на трассе Р-45 недалеко от населенного пункта Прозороки. На тот момент температура воздуха составляла 23 градуса ниже нуля. Из-за неблагоприятных погодных условий в автомобиле замерзло дизтопливо. В транспортном средстве находилась супружеская пара и их 3-летний ребенок. Глава семейства обратился в службу МЧС.
Спасатели незамедлительно среагировали на вызов и прибыли к месту происшествия. Автомобиль был отбуксирован в подразделение МЧС. Была оказана помощь по ремонту автомобиля, обогреву и размещению людей. Оказалось, что семья из Германии находилась в нашей стране в гостях у друзей.-0-
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