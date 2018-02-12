В Гродно во время строительства ТРК обнаружены останки трех солдат времен ВОВ

В Гродно во время строительства торгово-развлекательного комплекса Triniti были найдены останки трех солдат Великой Отечественной войны. Такую информацию предоставил маркетолог строящегося на проспекте Янки Купалы ТРК Сергей Иванов. Находка была сделана во время копки шурфы для установки шумозащитных экранов.

Вместе с останками строителями была обнаружена армейская амуниция и ряд других предметов (ложка, котелок, противогаз и т. д.). Они незамедлительно сообщили обо всем в милицию, УСК по Гродненской области и управление ГКСЭ. Также немедленно были приостановлены работы на строительной площадке.

Среди вещей был обнаружен солдатский медальон. Возможно, благодаря этой находке вскоре удастся установить личности всех трех погибших.

Сейчас по факту обнаруженных останков проводится проверка. Все материалы переданы в военный комиссариат и соответствующие службы.

Фото Леонида Щеглова.