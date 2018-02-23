В Ивановском районе произошла утечка из нефтепровода "Мозырь-Брест"

В Ивановском районе произошла утечка из нефтепровода. Информацию об этом предоставили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел сегодня, 23 февраля, около населенного пункта Старые Кленки. В 11:20 сотрудники МЧС получили сообщение о падении давления в магистральном нефтепроводе "Мозырь-Брест" и обнаружении нефтяного пятна.

К месту происшествия прибыли спасатели и установили, что нефть разлилась на участке 30х120 м. Работники ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводят работы по сбору нефти с поверхности земли. Поврежденный участок был перекрыт, нефть перекачивается по другим участкам трубопровода.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего.-0-