В Северной Осетии река стала оранжевого цвета

Река Ардон в Северной Осетии стала оранжевой, сообщают информагентства. Первыми об этом рассказали жители поселка Мизур. Специалисты видят причину такого необычного явления в грунтовых водах, которые вымывают из соседней шахты глину и ржавчину.

Сообщается, что эта шахта сейчас бесхозная, а из-за потепления, туда стали проникать грунтовые воды. Также специалисты подчеркнули, что ничего опасного в этом нет, никаких химических элементов. Сейчас эта утечка уже прекращена. Экологи также заявили, что загрязнение не представляет никакой угрозы для речной фауны, но более конкретные выводы можно будет сделать по итогам экспертиз.

Очевидцы сняли воду оранжевого цвета на видеокамеру.