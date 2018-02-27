В школах могут приостановить занятия при температуре -25 С°

Если на момент семи часов утра температура воздуха будет составлять двадцать пять градусов мороза и ниже, местные исполнительные и распорядительные органы могут принимать решение о приостановлении образовательного процесса в школах. Об этом рассказала пресс-служба Минобразования.
Это установлено санитарными нормами и правилами "Требования для учреждений общего среднего образования". Однако по последним данным, пока подобные меры в связи с морозами не применялись. Все школы в стране действуют.
В этом учебном году в республике действует 3067 учреждений среднего образования. Из них 1426 школ находятся в черте городов, а 1641 располагаются в сельской местности.
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