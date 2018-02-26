В среду "Белпочта" не будет принимать платежи

В среду двадцать восьмого февраля РУП "Белапочта" временно не будет принимать платежи. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.
В сообщении, размещенном на сайте предприятия, в качестве причин указывается проведение в этот день технических и профилактических работ во всех отделениях, в числе которых и платежно-справочные терминалы. Из-за этого "Белпочта" один день не будет принимать платежи за услуги и платежи в бюджет.
Предприятие просит всех граждан обратить внимание на данное сообщение, а также приносит свои извинения за предоставленные неудобства.
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