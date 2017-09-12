В столице из-за съемок кино 13 сентября ограничат движение на пр. Независимости

В среду тринадцатого сентября в Минске на участке дороги от площади победы и до улицы Козлова будет ограничено движение всех видов транспорта. Причиной этому будут съемки кинофильма на данном участке. Такую информацию предоставило ГУ "Столичный транспорт и связь". В госучреждении также акцентировали внимание на том, что водителям следует заранее учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Проезд по вышеупомянутому участку проспекта Независимости будет ограничен для любых видов транспорта с десяти часов утра и до двух часов дня. Однако прекращено движение на это время там будет не полностью. Остановка будет осуществляться периодически на две-три минуты для осуществления съемок, после чего оно вновь будет возобновляться.