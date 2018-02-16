Волчкова и Дуброва освободили от постов капитанов теннисных команд

Во время заседания бюро правления Белорусской теннисной федерации капитаны мужской и женской сборных Владимир Волчков и Эдуард Дубров были отправлены в отставку. Теперь главный тренерский совет БТФ должен в течение месяца предоставить кандидатуры капитанов для сборных.
На подобное решение влияние оказало неудачное выступление команд в февральских поединках. Так, в домашней встрече первого круга Кубка Федерации белорусские спортсменки проиграли немкам со счетом 2:3. В то же время мужская сборная Беларуси по теннису проиграла австрийцам на старте турнира группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса 0:5.
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