Женская индивидуальная гонка перенесена на 15 февраля из-за сильного ветра

Женская индивидуальная гонка на 15 км у биатлонисток, которая была запланирована сегодня на два часа дня по нашему времени, перенесена на пятнадцатое февраля из-за погодных условий. Сообщается, что сегодня в Пхенчхане порывы ветра достигают 15 м/с. Напомним, что в данной дисциплине примут участие четыре белорусские биатлонистки.
Из-за сложных погодных условий организаторы приняли решение перенести женскую индивидуальную гонку на следующий день. Таким образом, она пройдет в один день с мужской и начнется в 11:15 утра по нашему времени. Из-за этого немного сдвинулось время и мужской индивидуальной гонки – на 14:20.
Отметим, что в данной дисциплине стрельба играет одну из ключевых ролей, так как за каждый промах ко времени прохождения дистанции добавляется одна минута.
Ранее из-за ветра были отменены соревнования горнолыжниц в слаломе.
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