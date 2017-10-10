Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 10 человек

В штате Калифорния США бушуют мощные лесные пожары. В связи с этим режим чрезвычайного положения объявлен в восьми округах. Уже известно количество погибших в результате бушующей стихии. На данный момент речь идет о десяти погибших и около ста пострадавших.
Сейчас в Калифорнии наблюдается засушливая погода с низкой влажностью. Огонь быстро распространяется благодаря сильным порывам ветра.
Около двадцати тысяч жителей региона были эвакуированы из своих домов. Также известно о том, что огонь стал причиной повреждения свыше полутора тысяч зданий.
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