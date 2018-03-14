АБФФ будет и впредь жестко бороться с договорными матчами - Румас

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация футбола будет и впредь жестко бороться с договорными матчами, даже несмотря на имидживые издержки. Об этом заявил председатель АБФФ Сергей Румас на очередной конференции федерации, передает корреспондент БЕЛТА.
Сергей Румас сказал, что в прошлом году АБФФ совместно с правоохранительными органами выявила игроков и тренеров нескольких белорусских клубов, причастных к "договорнякам". Все виновные были привлечены к ответственности, в том числе уголовной, и понесли соответствующие наказания. Многие фигуранты пожизненно отлучены от футбола.
"Этой принципиальной позиции в борьбе с подобными проявлениями АБФФ будет придерживаться и в дальнейшем, несмотря ни на какие издержки", - подчеркнул Сергей Румас.-0-
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