АБФФ отказалась рассматривать заявление "Крумкачоў" на выдачу лицензии в высшую лигу

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциацией "Белорусская федерация футбола" отказано в рассмотрении заявления на выдачу лицензии АБФФ "Высшая лига" футбольному клубу "Крумкачы". Такая информация опубликована в официальном заявлении на сайте АБФФ, сообщает БЕЛТА.

ФК "Крумкачы" уже в третий раз является соискателем лицензии АБФФ "Высшая лига". "В ходе предыдущих сезонов АБФФ неоднократно шла на уступки и всячески поддерживала молодую команду. К сожалению, данные шаги не поспособствовали развитию, а наоборот привели к ухудшению положения дел в клубе", - говорится в официальном заявлении федерации.

Также подчеркивается, что в нынешнем году ситуация достигла критической точки. Несмотря на попытки показать положительную динамику погашения задолженностей в СМИ, суммарный долг футбольного клуба составляет около Br600 тыс.

В комитет по клубному лицензированию АБФФ до сих пор не предоставлен полный пакет документов, необходимых для получения лицензии. "Такое непредоставление документов и фактически срыв процесса лицензирования является беспрецедентным, - отмечается в заявлении. - В предыдущие годы подобных нарушений не было ни у одного клуба соискателя лицензии АБФФ "Высшая лига". Таким образом, было принято решение не принимать к рассмотрению заявление ФК "Крумкачы" на выдачу подобной лицензии.

В АБФФ напомнили, что по итогам заседания Комитета по статусу и переходам футболистов от 2 февраля 2018 года на ФК "Крумкачы" был наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Заявления о задолженности по зарплате написали 12 футболистов и представителей тренерского штаба. Комитет предоставил время на погашение задолженностей до 21 февраля. На данный момент заявления аннулировали лишь шесть человек из 12. До сих пор остаются долги перед бывшим главным тренером Владимиром Пятенко. Кроме того, на прошлой неделе поступили заявления от еще одного представителя тренерского штаба и трех футболистов клуба, включая Артема Челядинского.

Высшая лига футбольного чемпионата Беларуси насчитывает 16 команд. В связи со сложившейся ситуацией остается под вопросом, кто станет 16-м участником предстоящего сезона.

Тем не менее, сегодня в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка чемпионата страны в высшей лиге. В первом туре, матчи которого пройдут 30-31 марта и 1 апреля, встретятся: "Динамо-Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Ислочь" (Минский район) - 16-я команда; "Городея" - "Днепр" (Могилев), "Гомель" - "Слуцк", "Неман" (Гродно) - "Витебск", "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо-Брест", "Луч" (Минск) - ФК "Минск", БАТЭ (Борисов) - "Смолевичи".

Афиша матчей второго тура (6-8 апреля) выглядит так:

"Торпедо-БелАЗ" - "Смолевичи,

ФК "Минск" - БАТЭ,

"Динамо-Брест" - "Луч",

"Витебск" - "Шахтер",

"Слуцк" - "Неман",

"Днепр" - "Гомель,

16-я команда - "Городея",

"Динамо-Минск" - "Ислочь.-0-