АБФФ удостоена награды УЕФА в развитии массового футбола

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Папа, мама, я - футбольная семья" ассоциации "Белорусская федерация футбола" получил награду года во время церемонии Союза европейских футбольных ассоциаций - UEFA Awards, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации.

Гала-вечер УЕФА, проходивший в рижском отеле "Рэдиссон Блю", назвал лауреатов в номинациях программы Grow, направленной на продвижение и развитие футбола. В одной из наиболее динамично развивающихся областей - сфере массового футбола - приз был отдан Белорусской федерации футбола. Как отметили в пресс-службе, членов жюри восхитила инициатива по проведению республиканских семейных фестивалей, воплощенная в проект "Папа, мама, я - футбольная семья". Беларусь удостоена награды из числа 27 соискателей, претендовавших на нее.

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"Наша инициатива была отмечена УЕФА. Массовый футбол - основа основ, на которой строится вся пирамида лучшей игры с мячом. Последние годы целенаправленно уделяем повышенное внимание работе с людьми, не вовлеченными в игру номер один профессионально. И сегодня счастливы не столько награде, сколько количеству семей, которые благодаря проекту приобщились к футболу", - отметил после награждения директор департамента маркетинга и коммуникаций федерации Юрий Садовский.-0-