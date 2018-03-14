АБФФ в 2017 году основное внимание уделяла развитию массового футбола - Румас

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году ассоциация "Белорусская федерация футбола" основное внимание уделяла развитию массового футбола. Об этом заявил сегодня глава АБФФ Сергей Румас на конференции футбольной федерации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель федерации отметил, что в прошлом году было проведено немало соревнований для детей и любителей. В частности, в фестивале "Папа, мама, я - футбольная семья" приняли участие около 600 семей со всей страны. В ходе традиционной акции "Подари ребенку мяч" главный атрибут игры получили более 40 тыс. ребят.

Во время Недели массового футбола на поля выходили около 100 тыс. будущих звезд футбола. В совместном проекте с Президентским спортивным клубом "Кожаный мяч" сыграли около 50 тыс. юных футболистов. По словам Сергея Румаса, на развитие массового футбола АБФФ выделила около Br1 млн.-0-