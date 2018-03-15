Агрогородок Языль приглашает на "День бегуна"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Языль (Стародорожский район) 7 апреля состоится открытый легкоатлетический праздник "День бегуна", который фактически станет одним из первых массовых беговых стартов на открытом воздухе в Минской области в новом сезоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К участию в состязании приглашаются учащиеся школ, члены клубов любителей бега, а также атлеты в разных возрастных группах. Предполагается, что за награды поборются и юные любители здорового образа жизни - мальчики и девочки в возрасте 4-6 лет. Заявки от желающих выступать в соревнованиях принимаются при условии оплаченного стартового взноса. От него освобождены дети 4-6 лет, учащиеся Языльской средней школы и работники агрогородка Языль.

Местом проведения забегов станет 400-метровая трасса, проложенная вокруг Языльской средней школы. Начнутся соревнования с бега самых юных участников на дистанции 50 м. Вслед за ними первенство на дистанции 400 м оспорят учащиеся 1-2-х и 3-4-х классов. На дистанции 800 м будут соревноваться школьники 5-6-х и 7-8-х классов, на 1600 м - учащиеся 9-11-х классов, а также представители возрастных групп. Апогеем спортмероприятия станут эстафеты. Одна из них - 3х400 м для руководителей учреждений образования Стародорожского района с участием именитых легкоатлетов. Другая - семейная эстафета 3х400 м. Формула этого состязания допускает совместное выступление двух родителей и одного ребенка или одного родителя с двумя детьми.

Победители в каждой возрастной группе учащихся, а также среди мужчин и женщин на дистанциях 400, 800, 1600 м, в эстафете 3х400 м и семейной эстафете награждаются денежными призами. Денежные призы получат и абсолютные победители и призеры на дистанции 1600 м. Лучших в каждой возрастной группе на всех дистанциях также наградят дипломами и медалями.

Во время спортивного праздника предусмотрена и культурная программа: выступление артистов, конкурсы и народные забавы.

Агрогородок Языль, являющийся одним из крупнейших населенных пунктов Стародорожского района, - известная точка на легкоатлетической карте Беларуси. Здесь в 1988 году зародились соревнования "Языльская десятка". С течением времени этот легкоатлетический пробег, посвященный Дню работников сельского хозяйства, постепенно перерос в одно из самых массовых спортивных мероприятий - национальный фестиваль бега. Сейчас он проводится осенью в Старых Дорогах, но сохраняет свое оригинальное название. В Языле продолжает организовываться ряд легкоатлетических стартов.-0-