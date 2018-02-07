Акклиматизация белорусских олимпийцев проходит без серьезных жалоб и нареканий - Барауля

Первый шеф белорусской миссии на Олимпийских играх, заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля и мэр деревни Сеун Мин Рю. Фото НОК Беларуси - БЕЛТА.

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акклиматизация белорусских олимпийцев проходит без серьезных жалоб и нареканий, сообщил шеф белорусской миссии на Олимпийских играх, заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Акклиматизация происходит планово, без каких-то серьезных жалоб и нареканий", - сказал шеф олимпийской миссии.

Александр Барауля напомнил, что белорусские спортсмены будут выступать уже в первый соревновательный день - 10 февраля. "Для нас этот день будет показательным: стартует биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек - именно так будет для нас начинаться Олимпиада. Сегодня начались официальные тренировки", - отметил он.

Шеф олимпийской миссии сообщил, что в церемонии открытия Олимпийских игр не смогут принять участие те белорусские спортсмены, которые будут выступать 10 февраля. "Сейчас мы ожидаем прибытия команды фристайлистов, необходимо будет решать вопросы, связанные с их размещением, организацией тренировок", - рассказал он.

На открытии XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане знаменосцем сборной Беларуси станет фристайлистка Алла Цупер. Открытие Олимпиады состоится 9 февраля в 14.00. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию церемонии.

XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам. Беларусь будет представлена 32 спортсменами в шести видах спорта.-0-