Акклиматизация белорусских олимпийцев проходит без серьезных жалоб и нареканий - Барауля

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акклиматизация белорусских олимпийцев проходит без серьезных жалоб и нареканий, сообщил шеф белорусской миссии на Олимпийских играх, заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Акклиматизация происходит планово, без каких-то серьезных жалоб и нареканий", - сказал шеф олимпийской миссии.
Александр Барауля напомнил, что белорусские спортсмены будут выступать уже в первый соревновательный день - 10 февраля. "Для нас этот день будет показательным: стартует биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек - именно так будет для нас начинаться Олимпиада. Сегодня начались официальные тренировки", - отметил он.
Шеф олимпийской миссии сообщил, что в церемонии открытия Олимпийских игр не смогут принять участие те белорусские спортсмены, которые будут выступать 10 февраля. "Сейчас мы ожидаем прибытия команды фристайлистов, необходимо будет решать вопросы, связанные с их размещением, организацией тренировок", - рассказал он.
На открытии XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане знаменосцем сборной Беларуси станет фристайлистка Алла Цупер. Открытие Олимпиады состоится 9 февраля в 14.00. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию церемонии.
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам. Беларусь будет представлена 32 спортсменами в шести видах спорта.-0-
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