Альберс: олимпийская трасса подготовлена хорошо

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская трасса для биатлонистов в Пхенчхане подготовлена хорошо. Об этом рассказал пресс-службе Национального олимпийского комитета старший тренер сборной Беларуси Юрий Альберс, сообщает БЕЛТА.

Белорусские биатлонисты уже активно проводят тренировочные занятия в Пхенчхане в комплексе "Альпенсия". Стреляющие лыжники опробовали трассу, провели пристрелку на огневых рубежах. "Погодные условия накладывают отпечаток в ходе подготовки. Очень холодно. Пронизывающий ветер влияет на качество стрельбы, пули иногда сносит от центра мишени на десять сантиметров. Трасса же подготовлена хорошо: снег жесткий, перемерзший, вперемешку с искусственным. Наша сервисная бригада уже приступила к опробованию смазок, они готовят лыжи, тестируют их. Уверен, что к старту мы подойдем во всеоружии", - рассказал Юрий Альберс.

Он также сообщил, как проходит адаптация атлетов к другому часовому поясу. "Пока мы пытаемся жить по европейскому времени для того, чтобы организм более плавно прошел временную акклиматизацию. Спортсмены ложатся спать и в 3, и в 4 часа ночи по белорусскому времени, а просыпаются позже. Все это делается для того, чтобы подвести организм к нормальному рабочему состоянию к стартам", - отметил старший тренер.

Биатлонные соревнования на XXIII зимних Олимпийских играх начнутся 10 февраля спринтерской гонкой у женщин (начало в 20.15 по корейскому времени), а завершатся соревнования у стреляющих лыжников 23 февраля..