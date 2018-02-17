Альберс: волновались за последнюю стрельбу Домрачевой, но она справилась

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер национальной сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс прокомментировал итоги сегодняшнего масс-старта в олимпийском Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам тренера, Дарья, конечно, сама переживала за неудачи в Пхенчхане и на масс-старт вышла заряженной на борьбу. "Волновались за последнюю стрельбу Домрачевой, но она справились. Молодец", - подчеркнул Юрий Альберс.

Дарья Домрачева

Он отметил хорошую готовность и психологическую устойчивость Дарьи Домрачевой. "Гонка была сложной. Все-таки прошлые неудачи довлели над командой. Домрачевой удалось чисто отстрелять на заключительном четвертом рубеже. Конечно, это позволило добиться успеха. Доволен гонкой в масс-старте и Надей Скардино, она у нас самая стабильная и также смогла войти в десятку сильнейших. Ирина Кривко немного не справилась со стрельбой, но ход у нее хороший. Стоит учитывать, что для молодой спортсменки это первая Олимпиада, она приняла участие во всех четырех индивидуальных гонках, и напряжение присутствует", - сказал Юрий Альберс.

Надежда Скардино

Ирина Кривко

По его мнению, многие команды испытывают разочарование от выступления в Пхенчхане. "Не слишком удачно дела складываются у украинской сборной, Мартен Фуркад в спринте не справился. Вначале биатлонного турнира влияла на всех погода, этот постоянно меняющийся ветер. Уже не знали, какую делать поправку в при стрельбе. Однако наша команда старалась работать и верила, что результат придет. У биатлонистов и биатлонисток были вопросы к смазке лыж, но они не столь глобальны. В ходе по трассе Дарья Домрачева немного уступила, здесь стрельба больше решала", - рассказал Юрий Альберс.

Дарья Домрачева

Старший тренер сборной дал оценку выступлению мужской команды в Пхенчхане в прошедших гонках. "Порадовал Антон Смольский, но после двух гонок ему дали возможность отдохнуть. Организм молодой, еще надо определиться с эстафетой, поэтому решили пока его приберечь. Выдержал в тяжелой гонке на 20 км Максим Воробей. Конечно, у мужской команды еще много проблем, но потихоньку их решаем. Особенно в стрелковой подготовке надо исправлять", - заметил Юрий Альберс.

Женская гонка с массового старта 17 февраля стала самой успешной для белорусских биатлонисток. Дарья Домрачева завоевала серебряную награду Олимпиады, которой ранее не было у нее в копилке. Надежда Скардино завершила выступление седьмой, а Ирина Кривко заняла 26-е место итогового протокола.-0-

Дарья Домрачева завоевала олимпийское серебро в масс-старте Белоруска могла бы побороться и за золото, но на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и была вынуждена пробежать штрафной круг.

Фото Андрея Покумейко