Александр Филипович дебютировал в составе футболистов БАТЭ

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новобранец БАТЭ сербский защитник Александр Филипович дебютировал в составе борисовчан, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На предсезонном сборе в турецком Белеке 23-летний серб отыграл за чемпионов Беларуси второй тайм матча с чешским клубом "Фастав" из Злина. В этом спарринге подопечные Олега Дулуба пропустили мяч на 21-й минуте, но затем не только отыгрались, но и сумели добиться победы со счетом 3:2. В игровой программе первого зарубежного сбора борисовчан еще несколько контрольных поединков. Домой футболисты БАТЭ вернутся 11 февраля.
Вице-чемпион страны минское "Динамо" провел очередной товарищеский поединок на поле ФК "Минск", уступив "Витебску" с минимальным счетом 0:1.
Бронзовые призеры национального первенства футболисты солигорского "Шахтера" на предсезонном сборе на Кипре одержали свою вторую победу, обыграв чешский "Млада-Болеслав" с результатом 3:1. Голевым дублем отметился хорватский форвард горняков Томислав Киш, еще один гол в активе новичка "Шахтера" словацкого полузащитника Юлиуса Секе. На 5 февраля намечен спарринг с сербским клубом "Чукарички". Также в понедельник в турецком Белеке свой контрольный матч проведет брестское "Динамо", соперником которого будет одесский "Черноморец". В составе брестчан может дебютировать греческий защитник Яннис Каргас.-0-
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