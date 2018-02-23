Александр Гутор и Желько Филипович стали футболистами брестского "Динамо"

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу два кадровых изменения произошли сегодня в составе футболистов брестского "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На последнем рубеже обороны брестчан будет играть известный белорусский голкипер Александр Гутор, контракт с которым подписан до конца сезона 2018 года. Ранее 28-летний страж ворот в составе борисовского БАТЭ пять раз становился чемпионом Беларуси, в минском "Динамо" он дважды завоевывал серебро и один раз бронзу национального первенства. В его игровой карьере выступления в российском "Оренбурге" и украинском "Черноморце" из Одессы, который он покинул в конце прошлого года. Александр Гутор сыграл 7 матчей за национальную сборную Беларуси. В составе белорусской "молодежки" Гутор стал бронзовым призером ЧЕ-2011, после чего выступал за олимпийскую сборную Беларуси на Играх в Лондоне-2012.

Словенский полузащитник Желько Филипович, которому 29 лет, перешел в Брест из бельгийского "Мехелена". Он также играл за словенский "Марибор", в составе которого стал пятикратным чемпионом страны. В его послужном списке 4 матча за национальную сборную Словении. Соглашение с Филиповичем подписано сроком на два года.

Оба новобранца присоединятся к брестскому "Динамо" на тренировочном сборе, который команда проводит в испанской Марбелье. Их дебют в официальных матчах за новый клуб может состоятся 10 марта, когда брестчане встретятся с БАТЭ в матче за Суперкубок.-0-