Александр Когалев заключил контракт на сезон с ХК "Динамо-Минск"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Александр Когалев заключил двусторонний контракт с ХК "Динамо-Минск" на один сезон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

В прошлом году Когалев уже проходил сборы с "зубрами". В ходе сезона он провел в КХЛ 12 матчей, в которых забросил две шайбы в ворота "Нефтехимика" и "Авангарда". Однако форвард вернулся в "Юность", в составе которой выиграл Континентальный кубок и серебряные медали национального первенства.

Сезон-2018/2019 он вновь начнет в "Динамо".-0-