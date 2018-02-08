Александр Кудрявцев и Девон Саддлер примут участие в конкурсах Матча звезд Единой лиги ВТБ

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два представителя баскетбольного клуба "Цмокі-Мінск" примут участие в индивидуальных конкурсах во время Матча звезд Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ветеран минских "драконов" Александр Кудрявцев будет соперничать в конкурсе трехочковых бросков с Серхио Родригесом из московского ЦСКА, Райаном Брокхоффом из краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", Кайлом Куричем из питерского "Зенита", Кристапом Яниченоксом из рижского ВЭФа и представителем таллиннского "Калева" Бранко Мирковичем, который ранее успешно выступал за "Цмокі-Мінск".

Американский легионер минчан Девон Саддлер примет участие в состязаниях мастеров данков - бросков сверху. Там его оппонентами станут Тайлер Ханикатт ("Химки"), Ике Удано ("Астана") и Дрю Гордон ("Зенит").

Матч звезд Единой лиги ВТБ-2018 пройдет 17 февраля на паркете спорткомплекса "Олимпийский" в Санкт-Петербурге.-0-