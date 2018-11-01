Александр Мартынович помог "Краснодару" выйти в 1/4 финала Кубка России

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка России определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты "Краснодара" в Самаре одолели в дополнительное время местные "Крылья Советов" - 2:1. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович вышел на замену в овертайме. Белорусский форвард самарцев Сергей Корниленко вступил в игру в конце основного времени.
"Ростов" в домашнем поединке 1/8 финала переиграл лидера российского первенства питерский "Зенит" со счетом 3:1. Белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте игры.
Московский "Спартак" у себя дома обыграл гостей из махачкалинского "Анжи" - 1:0.
Составы четвертьфинальных пар: "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань), "Оренбург" - "Арсенал" (Тула), "Краснодар" - "Ростов", "Спартак" - "Урал" (Екатеринбург). Первые поединки за выход в полуфинал состоятся 5 декабря, ответные пройдут 24 февраля 2019 года.-0-
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