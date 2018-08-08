8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Петкевич избран председателем Белорусской федерации настольного тенниса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации.
По итогам выборов на внеочередной конференции заслуженный тренер Беларуси сменил на этом посту Владимира Амарина, возглавлявшего федерацию с декабря 2011 года. "В числе членов правления и президиума нашей спортивной организации находятся опытные люди, которые помогут мне в работе и всегда поддержат словом и делом", - отметил Александр Петкевич.
Владимир Амарин, который оставил пост председателя в связи с занятостью по основному месту работы, возглавил наблюдательный совет федерации и удостоен почетного знака федерации настольного тенниса.-0-
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