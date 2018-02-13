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Александр Воронов вышел в четвертьфинал олимпийского лыжного спринта

Спорт 13.02.2018 | 12:41
Александр Воронов
Александр Воронов
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
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13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Александр Воронов вышел в четвертьфинал спринта классическим стилем на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат Александра Воронова на дистанции 1,4 км составил 3 мин. 17,12 сек., что позволило занять 27-е место с отставанием от лидера на 8,58 сек. Всего в четвертьфинал квалифицировались 30 сильнейших.

Лучшее время в первом раунде у финна Ристоматти Хаколы (3 мин. 08,54 сек). Четвертьфинальные соревнования у мужчин состоятся немногим более чем через два часа.

Ранее в женском спринте классическим стилем белорусские лыжницы Юлия Тихонова, Анастасия Кириллова, Полина Сероносова и Валентина Каминская завершили борьбу в квалификации.

Белорусские лыжницы завершили выступление в олимпийском спринте на стадии квалификацииБелорусские лыжницы завершили выступление в олимпийском спринте на стадии квалификации
Лучший результат из белорусских лыжниц показала Юлия Тихонова, преодолев спринтерскую дистанцию 1,25 км за 3 мин. 27,19 сек. и став 35-й. Анастасия Кириллова заняла 40-е место (+20,24 сек.), Полина Сероносова - 41-е (+20,70 сек.), Валентина Каминская - 47-е (+24,06 сек.).

Обладатели наград в обеих спринтерских дисциплинах определятся сегодня.-0-

Фото Андрея Покумейко.

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Теги
лыжные гонки, Олимпиада, Республика Корея
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