Александр Воронов вышел в четвертьфинал олимпийского лыжного спринта

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Александр Воронов вышел в четвертьфинал спринта классическим стилем на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат Александра Воронова на дистанции 1,4 км составил 3 мин. 17,12 сек., что позволило занять 27-е место с отставанием от лидера на 8,58 сек. Всего в четвертьфинал квалифицировались 30 сильнейших.
Лучшее время в первом раунде у финна Ристоматти Хаколы (3 мин. 08,54 сек). Четвертьфинальные соревнования у мужчин состоятся немногим более чем через два часа.
Ранее в женском спринте классическим стилем белорусские лыжницы Юлия Тихонова, Анастасия Кириллова, Полина Сероносова и Валентина Каминская завершили борьбу в квалификации.
Обладатели наград в обеих спринтерских дисциплинах определятся сегодня.-0-
Фото Андрея Покумейко.
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