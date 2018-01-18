Александра Герасименя поделилась секретами мастерства с юными сирийскими спортсменами

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательница трех олимпийских медалей белорусская пловчиха Александра Герасименя в Национальном олимпийском комитете встретилась с группой детей из Сирии, которые прибыли в Беларусь на отдых и оздоровление, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Именитая спортсменка ответила на вопросы гостей, которых, в частности, интересовало, как Александра готовится к каждому ответственному соревнованию, какая дистанция и какой стиль плавания у нее любимые.

В составе сирийской делегации, которая насчитывает 170 человек, 36 детей, занимающихся волейболом, баскетболом и плаванием.

С 22 по 25 января в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" с ними пройдут товарищеские соревнования с участием спортсменов Республиканского государственного училища олимпийского резерва (РГУОР), а также спортивных школ Минска, Молодечно и Вилейки.

Гости уже посетили Белорусский государственный университет физической культуры, где познакомились с условиями обучения, подготовки и проживания студентов. В дальнейшей программе экскурсии в "Минск-Арену", Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу с отдыхом в аквазоне.

Пребывание сирийских ребят в Беларуси завершится большим спортивным праздником "О спорт, ты - мир!", который пройдет в "Зубренке".-0-

Фото Министерства спорта и туризма.