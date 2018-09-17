Александра Герасименя родила дочь

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя сегодня родила дочь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации плавания.
Александра стала мамой в 15.28. Девочку решили назвать Софией. "Золотую рыбку" вместе с родными и близкими поздравили и руководители федерации.
Александра Герасименя в августе 2017 года вышла замуж за пловца Евгения Цуркина. В ходе спортивной карьеры она стала обладательницей двух серебряных наград Олимпиады в Лондоне и бронзы в Рио-де-Жанейро.-0-
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