Александра Саснович не вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии по теннису

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела выйти в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минувшей ночью на кортах "Мельбурн Парка" Александра, занимающая 56-е место в мировом рейтинге, уступила в поединке 1/16 финала восьмой ракетке планеты Каролин Гарсие из Франции - 3:6, 7:5, 2:6. На старте нынешнего Australian Open Александра Саснович выиграла у американки Кристины Макхейл (73-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:2, а затем уверенно переиграла хорватскую теннисистку Мирьяну Лучич-Барони (30) - 6:3, 6:1.
В мужском парном разряде белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо в 1/16 финала победили французский дуэт Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю - 7:6 (7:1), 5:7, 7:6 (8:6).
Белорус Максим Мирный и китаянка Пэн Шуай в первом круге соревнований смешанных пар сыграют с интернациональным тандемом Андреа Сестини Главачкова (Чехия) / Эдуар Роже-Васслен (Франция).-0-
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