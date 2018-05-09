Александра Саснович не вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (58-й номер мирового рейтинга) не прошла в 1/8 финала турнира категории "Премьер" в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго раунда Александра уступила эстонской теннисистке Анетт Контавейт (29) - 2:6, 6:4, 2:6.

Ранее выступления в испанской столице завершили Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Максим Мирный.-0-