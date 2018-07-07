Александра Саснович одержала третью победу на Уимблдонском теннисном турнире

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира, победив представительницу Австралии Дарью Гаврилову (25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете сегодняшнего поединка 1/16 финала Саша уступила стартовый гейм, но затем показала характер и победила 6:3. Во второй партии белоруска сыграла еще сильнее, отдав сопернице лишь один гейм - 6:1.

Александра Саснович впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона.

На старте третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" белоруска победила седьмую ракетку планеты двукратную победительницу Уимблдона чешку Петру Квитову, а затем была сильнее американки Тейлор Таунсенд (73).

В матче за выход в четвертьфинал Александра Саснович встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (12).

Сегодня в соревнованиях смешанных пар белорус Андрей Василевский и Анастасия Родионова из Австралии встретятся с новозеландцем Майклом Винусом и словенкой Катариной Среботник. Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей доиграют свой матч с чешским дуэтом Роман Жебавы / Луция Градецка. Накануне эта встреча была прервана при счете 1:1 - первый сет выиграли Азаренко и Маррей (7:6), а во втором чехи взяли реванш (6:4).

Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный и чешская теннисистка Квета Пешке посеяны под 13-м номером и завтра во втором раунде встретятся с британской парой Джей Кларк / Хэрриет Дарт. В 1998 году Максим Мирный и американка Серена Уильямс стали победителями Уимблдона в миксте.-0-