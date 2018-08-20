Александра Саснович победила на старте теннисного турнира в Нью-Хейвене

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (37-й номер мирового рейтинга) победно стартовала на турнире категории "Премьер" в американском Нью-Хейвене с призовым фондом $776 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке Саснович встречалась с французской теннисисткой Кристиной Младенович (54) и добилась победы - 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2. Игра продолжалась 3 часа 9 минут.
Позже еще одна белоруска Арина Соболенко сыграет с австралийкой Самантой Стосур (64).
В стартовом матче парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма будут соперничать с чешским дуэтом Барбора Стрыцова / Андреа Главачкова.-0-
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