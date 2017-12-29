Александра Саснович победила в 1-м круге квалификации теннисного турнира в Брисбене

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала в квалификации турнира категории "Премьер" в австралийском Брисбене (призовой фонд - $894,7 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде Александра, занимающая 88-е место в мировом рейтинге, уверенно в двух сетах переиграла американку Джулию Босерап (135-й номер рейтинга WTA) - 6:1, 6:4. Следующей соперницей Александры Саснович будет австралийская теннисистка Изабель Уоллас (235).

Еще одна белоруска Вера Лапко (134) не смогла пробиться во второй квалификационный круг, уступив украинке Даяне Ястремской (188) - 2:6, 4:6.

Для того, чтобы выйти в основную сетку турнира, нужно преодолеть 3 квалификационных барьера. Основной раунд соревнований начнется 31 декабря, а победитель определится 6 января 2018 года.-0-