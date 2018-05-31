Александра Саснович проиграла Кики Бертенс в 1/32 финала "Ролан Гаррос"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (55-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде открытого чемпионата Франции в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала Александра уступила голландской теннисистке Кики Бертенс (22) - 4:6, 2:6. В первом раунде состязаний на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" Александра Саснович обыграла чешку Денису Аллертову (103) - 6:4, 6:3.

В состязаниях женских пар Александра Саснович и китаянка Дуань Инъин вчера пробились в 1/16 финала, где 1 июня встретятся с украинкой Надеждой Киченок и представительницей Австралии Анастасией Родионовой.

Еще одна белоруска Вера Лапко и румынка Ралука Олару сегодня в стартовом матче проиграли чешской паре Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - 7:5, 3:6, 2:6.

Белорус Максим Мирный и Елена Остапенко из Латвии проведут матч 1/16 финала смешанного разряда против словенско-голландского тандема Андреа Клепач / Жан-Жюльен Ройер.-0-