Александра Саснович проиграла в 1-м круге теннисного турнира в Праге

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла в первом матче на турнире в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке одиночного разряда Саснович, у которой 55-е место в мировом рейтинге, уступила 74-й ракетке планеты чешке Кристине Плишковой в двух сетах - 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
Белоруска Лидия Морозова и румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску вышли во второй раунд парного разряда, в котором сыграют с американско-мексиканским тандемом Дезайр Кравчик / Джулиана Олмос.
На турнире в подмосковных Химках белоруска Вера Лапко (111-й номер рейтинга WTA) во втором круге одиночного разряда встретится с россиянкой Ольгой Дорошиной (312).-0-
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