Александра Саснович уступила американке Коко Вандевеге на старте турнира в Нидерландах

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александра Саснович уступила американке Коко Вандевеге со счетом 2:6, 6:7 (1) на старте турнира на траве в голландском Хертогенбосе с призовым фондом $226 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска, занимающая 51-ю позицию в рейтинге WTA, не слишком удачно начала встречу против одной из ведущих теннисисток из США. В первом сете Александра Саснович проиграла гейм на своей подаче и упустила инициативу, позволив Вандевеге быстро добиться успеха. Во второй партии минчанка гораздо лучше действовала на подаче и удачно контратаковала после ударов соперницы с задней линии. При счете 4:5 во втором сете Саснович отыграла пять матчболов и перевела встречу на тай-брейк, где Коко Вандевеге оказалась заметно сильнее.
На турнире в Хертогенбосе выступит еще одна белоруска. 12 июня Арина Соболенко встретится с Маркетой Воундрошовой из Чехии.-0-
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