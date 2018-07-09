Александра Саснович уступила Елене Остапенко в 1/8 финала Уимблдона

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александра Саснович уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 6:7, 0:6 в четвертом круге Уимблдона (призовой фонд более 34 млн фунтов), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч для белоруски начался удачно. Она вела по геймам 3:0, 5:2, но не смогла удержать этого преимущества. Елена Остапенко (12 WTA) под занавес первой партии перестала ошибаться на своей подаче и стала действовать гораздо острее в нападении. Александра Саснович после поражения в первом сете не смогла показать такой же игры, как на старте поединка.

Белорусская теннисистка, занимающая 50-е место в рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации, впервые сыграла в 1/8 финала одного из наиболее крупных турниров сезона. Во время выступления на кортах Всеанглийского теннисного клуба белоруска победила седьмую ракетку планеты двукратную победительницу Уимблдона чешку Петру Квитову, а затем была сильнее американки Тейлор Таунсенд (73).

Сегодня в соревнованиях смешанных пар на Уимблдоне Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей сыграют с дуэтом Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Роберт Фара (Колумбия). Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный и чешская теннисистка Квета Пешке посеяны под 13-м номером и завтра во втором раунде встретятся с британской парой Джей Кларк / Хэрриет Дарт.-0-