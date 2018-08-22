Александра Саснович уступила на теннисном турнире в Нью-Хейвене

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (37-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти в четвертьфинал турнира в американском Нью-Хейвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В напряженном поединке 1/8 финала Александра уступила шестой ракетке планеты Каролин Гарсии из Франции - 7:6 (7:2), 2:6, 4:6. Встреча продолжалась три часа.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (25) в борьбе за выход в четвертьфинал встретится с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (24).

В квалификации открытого чемпионата США успешно стартовала Ольга Говорцова (766), победившая немецкую теннисистку Сабин Лисицки (221) - 6:4, 7:5.

У мужчин белорус Егор Герасимов (260) обыграл россиянина Ивана Неделько (237) - 6:4, 6:4.-0-